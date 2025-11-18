Ricardo Pereira não dará sossego para Letícia Spiller em Coração Acelerado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ricardo Pereira, ator, vai tocar o terror na nova novela das sete, Coração Acelerado, que estreia em janeiro, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Na trama, o bonitão será Jean Carlos, um bandido do interior, que desaba o noivado de Janete (Letícia Spiller) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Ela acaba ficando grávida do vilão, mas consegue fugir para criar a filha sozinha. O nome da jovem será Agrado Garcia, a protagonista da trama, defendida por Isadora Cruz.

No elenco da trama, tem grandes nomes como Elisa Lucinda, Ramille, Stepan Nercessian, Marcos Caruso, Isabelle Drummond, Filipe Bragança, além das participações de artistas sertanejos, como Ana Castela e a dupla Maiara e Maraisa.

A novela Coração Acelado também terá drama pesado. O assédio que muitas cantoras sertanejas enfrentam no início de carreira será abordado.

