Protagonista de Ben-Hur detalha trabalho pesado em nova novela da Record

Vinícius Redd, protagonista da novela bíblica Ben-Hur, na Record, confessou que tem sido um trabalho árduo com o novo trabalho, principalmente no aspecto físico.

“O preparo físico tem sido o mais puxado que eu já fiz até hoje. Estou com o nutricionista esportivo Marcus Gopfert, que está me ajudando nessa fase. Desde que fui aprovado, já ganhei cerca de dez quilos para o personagem. Ainda tem um longo período de preparação pela frente, mas tem sido uma jornada muito prazerosa”, disse em entrevista ao Notícias da TV.

O ator também deu detalhes de como surgiu o convite para protagonizar a trama. “O convite para fazer esse teste veio da Mônica Teixeira, que é uma produtora de elenco por quem tenho muito carinho. Quando ela entrou em contato para falar do personagem, fiquei muito animado com as possibilidades. Algum tempo depois, o diretor Léo Miranda me ligou dizendo que tinha sido aprovado. Foi um momento muito especial pra mim”, contou.

Ben-Hur causou frisson no final da década de 1950 nos cinemas. O filme levou 11 estatuetas do Oscar, ou seja, um verdadeiro fenômeno. Vinícius admitiu que chegou a assistir o longo para pegar inspiração. “Eu já tinha visto o de 1959 há alguns anos, e acabei revendo assim que me chamaram para fazer o teste. Também comecei a ler o livro nesse período, para me inteirar mais sobre a história. Depois que fui aprovado, assisti às outras versões que já tinham sido produzidas, só por curiosidade, até porque todas elas, assim como o que a gente está fazendo agora, são baseadas no livro de Lew Wallace”, revelou.

