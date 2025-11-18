fechar
Observatório da Tv | Notícia

Netflix libera trailer da 3ª temporada de Ilhados com a Sogra e adianta intrigas e torta de climão

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 22:11
Netflix libera trailer da 3ª temporada de Ilhados com a Sogra e adianta intrigas e torta de climão
Netflix libera trailer da 3ª temporada de Ilhados com a Sogra e adianta intrigas e torta de climão - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix lançou o primeiro trailer da terceira temporada de Ilhados com a Sogra, confirmando que o reality volta à plataforma em 3 de dezembro. A prévia chegou com bom humor, destacando o clima caótico típico do programa e brincando com a mistura de paraíso e confusão que marca o convívio entre genros, noras e sogras.

O vídeo apresenta breves flashes das novas famílias participantes, mas sem revelar nomes ou detalhes das dinâmicas. A estratégia reforça o mistério e mantém a curiosidade do público, deixando claro que as reviravoltas devem ser anunciadas apenas mais próximo da estreia.

No formato, grupos que vivem conflitos com a sogra precisam enfrentar provas e desafios em uma ilha isolada. Assim, eles tentam resolver tensões antigas, testar a convivência e trabalhar juntos em busca do prêmio em dinheiro. A combinação de intriga, fofoca e convivência forçada segue como marca registrada da atração.

As duas temporadas anteriores de Ilhados com a Sogra já estão disponíveis na Netflix. Com o novo trailer, a plataforma mostra que a terceira fase promete ainda mais disputas, tretas e momentos de pura torta de climão.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Policial desonrado tem chance de redenção ao investigar assalto a banco na Polônia dos anos 1990
Netflix

Policial desonrado tem chance de redenção ao investigar assalto a banco na Polônia dos anos 1990
Comédia sobrenatural da Netflix explora segundas chances no pós-vida
Netflix

Comédia sobrenatural da Netflix explora segundas chances no pós-vida

Compartilhe

Tags