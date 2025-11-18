Netflix libera trailer da 3ª temporada de Ilhados com a Sogra e adianta intrigas e torta de climão
A Netflix lançou o primeiro trailer da terceira temporada de Ilhados com a Sogra, confirmando que o reality volta à plataforma em 3 de dezembro. A prévia chegou com bom humor, destacando o clima caótico típico do programa e brincando com a mistura de paraíso e confusão que marca o convívio entre genros, noras e sogras.
O vídeo apresenta breves flashes das novas famílias participantes, mas sem revelar nomes ou detalhes das dinâmicas. A estratégia reforça o mistério e mantém a curiosidade do público, deixando claro que as reviravoltas devem ser anunciadas apenas mais próximo da estreia.
No formato, grupos que vivem conflitos com a sogra precisam enfrentar provas e desafios em uma ilha isolada. Assim, eles tentam resolver tensões antigas, testar a convivência e trabalhar juntos em busca do prêmio em dinheiro. A combinação de intriga, fofoca e convivência forçada segue como marca registrada da atração.
As duas temporadas anteriores de Ilhados com a Sogra já estão disponíveis na Netflix. Com o novo trailer, a plataforma mostra que a terceira fase promete ainda mais disputas, tretas e momentos de pura torta de climão.