Marieta Severo e Alice Wegmann lideram elenco de nova série brasileira cheia de segredos e reviravoltas na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix revelou a produção de uma nova série brasileira que terá Marieta Severo e Alice Wegmann como protagonistas. O projeto, ainda sem título, aposta em melodrama e suspense para acompanhar a relação conturbada entre Lúcia e Maíra, mãe e filha da elite carioca. Assim, a trama ganha força quando elas cruzam o caminho de Irina e Bóris, vividos por Nanda Costa e José de Abreu, o que intensifica segredos e conflitos.

As gravações começaram no Rio de Janeiro sob direção geral de Mauro Mendonça Filho. A produção é da Conspiração, com parceria da Amaia, e tem criação de Diane Maia e Mirna Nogueira, que também atua como roteirista-chefe. Dessa forma, a equipe reúne nomes fortes da dramaturgia nacional.

O elenco ainda inclui Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas. Cada participação amplia as expectativas sobre a série.

A produção ainda não tem data de estreia. Mesmo assim, a premissa já movimenta o público e cria expectativa para a chegada de mais um suspense nacional ao catálogo da plataforma.