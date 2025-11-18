Marieta Severo e Alice Wegmann lideram elenco de nova série brasileira cheia de segredos e reviravoltas na Netflix
A Netflix revelou a produção de uma nova série brasileira que terá Marieta Severo e Alice Wegmann como protagonistas. O projeto, ainda sem título, aposta em melodrama e suspense para acompanhar a relação conturbada entre Lúcia e Maíra, mãe e filha da elite carioca. Assim, a trama ganha força quando elas cruzam o caminho de Irina e Bóris, vividos por Nanda Costa e José de Abreu, o que intensifica segredos e conflitos.
As gravações começaram no Rio de Janeiro sob direção geral de Mauro Mendonça Filho. A produção é da Conspiração, com parceria da Amaia, e tem criação de Diane Maia e Mirna Nogueira, que também atua como roteirista-chefe. Dessa forma, a equipe reúne nomes fortes da dramaturgia nacional.
O elenco ainda inclui Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas. Cada participação amplia as expectativas sobre a série.
A produção ainda não tem data de estreia. Mesmo assim, a premissa já movimenta o público e cria expectativa para a chegada de mais um suspense nacional ao catálogo da plataforma.