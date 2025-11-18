Mar do Norte no Prime Video: Filme norueguês retrata desastre ambiental em alto-mar
Clique aqui e escute a matéria
O filme Mar do Norte, disponível no Prime Video, apresenta uma narrativa baseada em riscos reais da exploração de petróleo na região que dá nome à produção. A obra acompanha décadas de perfurações em águas profundas, iniciadas após a descoberta de um grande campo petrolífero em 1969.
Com o avanço das operações, sinais de instabilidade geológica começam a surgir, culminando no colapso de uma plataforma e em uma sequência de acidentes que mobilizam equipes de emergência.
A história segue Sofia, uma operadora de submarino que integra um grupo técnico enviado para investigar a origem do rompimento no solo oceânico e localizar trabalhadores desaparecidos. Durante a missão, ela se depara com uma falha subaquática capaz de provocar um desastre ainda maior.
O longa utiliza elementos de ficção inspirados em eventos possíveis para retratar os efeitos ambientais e humanos da exploração intensa de recursos naturais, destacando a vulnerabilidade da região.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br