Mar do Norte no Prime Video: Filme norueguês retrata desastre ambiental em alto-mar

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 22:11
O filme Mar do Norte, disponível no Prime Video, apresenta uma narrativa baseada em riscos reais da exploração de petróleo na região que dá nome à produção. A obra acompanha décadas de perfurações em águas profundas, iniciadas após a descoberta de um grande campo petrolífero em 1969.

Com o avanço das operações, sinais de instabilidade geológica começam a surgir, culminando no colapso de uma plataforma e em uma sequência de acidentes que mobilizam equipes de emergência.

A história segue Sofia, uma operadora de submarino que integra um grupo técnico enviado para investigar a origem do rompimento no solo oceânico e localizar trabalhadores desaparecidos. Durante a missão, ela se depara com uma falha subaquática capaz de provocar um desastre ainda maior.

O longa utiliza elementos de ficção inspirados em eventos possíveis para retratar os efeitos ambientais e humanos da exploração intensa de recursos naturais, destacando a vulnerabilidade da região.

