Suspense policial no Prime Video remete a segredos e passado obscuro
No filme Os Pequenos Vestígios, disponível para locação no Prime Video, o delegado adjunto Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington) é enviado a Los Angeles para coletar vestígios de um crime, mas acaba envolvido na perseguição a um serial killer. Ele se une ao detetive Jim Baxter (Rami Malek), cujos instintos e ambição despertam a atenção de Deke.
À medida que a investigação avança, começam a surgir ecos do passado de Deke, que ameaçam comprometer sua capacidade de atuar de forma confiável.
Os segredos que ele carrega geram tensão entre os dois policiais, ao mesmo tempo em que desafiam a ética do trabalho policial e a lealdade entre eles.
O assassino em série (interpretado por Jared Leto) exerce pressão constante, e a trama prende a atenção por meio de reviravoltas, revelações pessoais e dilemas morais. A narrativa combina drama e mistério para explorar como traumas antigos podem influenciar decisões presentes.
