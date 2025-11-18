HBO Max movimenta a semana com lançamento de Invocação do Mal 4, animação adulta e nova temporada de MasterChef Celebridades
Clique aqui e escute a matéria
A HBO Max lança uma leva diversificada de novidades nesta semana, contemplando desde grandes franquias do terror até animações irreverentes e realities de alto apelo popular. Entre os principais destaques está Invocação do Mal 4: O Último Ritual, novo capítulo do universo que redefiniu o horror moderno. A plataforma também apresenta o drama romântico Se o Destino Quiser, a animação adulta Gary, o Caçador de Demônios e a aguardada nova temporada de MasterChef Celebridades, disponível com exclusividade para o público brasileiro.
Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega em 21 de novembro trazendo o retorno de Vera Farmiga e Patrick Wilson como Lorraine e Ed Warren. O longa aprofunda a jornada final dos investigadores, que enfrentam uma ameaça ainda mais intensa e emocional. Com direção de Michael Chaves e produção de James Wan e Peter Safran, o filme reúne nomes como Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter, Rebecca Calder e Elliot Cowan, ampliando o legado de uma das franquias mais influentes do gênero.
Já disponível no catálogo, Se o Destino Quiser acompanha Leyla e Ate?, interpretados por Hafsanur Sancaktutan e Kerem Bürsin, dois jovens marcados por histórias complexas e encontros inesperados. A produção turca aposta em dramas familiares, conflitos emocionais e um romance que nasce em meio a segredos, contrastes sociais e reviravoltas.
A partir de 21 de novembro, a plataforma recebe também Gary, o Caçador de Demônios, uma animação adulta que mistura humor ácido, fantasia e caos sobrenatural. A série acompanha Gary, um caçador de demônios cansado do próprio título de “o escolhido”. Com vozes de Mark Little, Kayla Lorette, Seán Cullen e outros nomes, a produção promete irreverência e muita sátira.
Completando a lista de estreias, MasterChef Celebridades volta com uma temporada inédita que reúne 12 participantes famosos dispostos a encarar provas intensas e desafios decisivos sob o olhar rigoroso dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Entre os competidores estão Márcia Goldschmidt, Rachel Sheherazade, Dodô, Gilmelândia, Valesca Popozuda, Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin, Luciano Szafir, Hugo Alves, Tiago Piquilo, Maurren Maggi e John Drops.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com terror, romance, humor e competição, a HBO Max entrega uma semana repleta de opções para todos os gostos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br