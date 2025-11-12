fechar
HBO prepara série baseada em V de Vingança com produção do DC Studios

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 7:04
A clássica história de V de Vingança vai ganhar uma nova versão nas telas, desta vez pelas mãos da HBO. Segundo apuração da Variety, o canal prepara uma série inspirada na icônica HQ de Alan Moore e David Lloyd, publicada pela DC Comics. O roteiro será escrito por Pete Jackson, enquanto James Gunn e Peter Safran atuarão como produtores executivos pelo DC Studios.

A produção ainda não foi oficialmente confirmada pela HBO nem pela DC, mas já desperta grande expectativa entre os fãs do quadrinho, conhecido por sua crítica política e atmosfera sombria. A trama se passa em uma Inglaterra autoritária, controlada pelo regime fascista Norsefire, onde um mascarado conhecido apenas como V decide desafiar o sistema e inspirar a resistência.

Nos quadrinhos, Evey Hammond, uma jovem comum, se torna peça-chave na luta de V após ser salva por ele. A história já ganhou uma adaptação cinematográfica em 2005, com Hugo Weaving e Natalie Portman nos papéis principais, sob direção de James McTeigue e roteiro das irmãs Wachowskis.

Agora, a expectativa é de que a HBO traga uma leitura contemporânea da narrativa, aprofundando temas como vigilância, liberdade e resistência em tempos de opressão, questões que fazem de V de Vingança uma obra sempre atual.

