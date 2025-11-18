Beth Goulart assume papel destinado à Lilia Cabral na Globo; saiba detalhes!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A TV Globo teve que realizar uma troca de emergência no elenco de sua primeira grande aposta no formato de novelas verticais. Beth Goulart foi confirmada hoje como a nova intérprete da matriarca da família Trajano em “Tudo Por Uma Segunda Chance“, substituindo a veterana Lilia Cabral.

A mudança acontece aos “45 do segundo tempo”, já que as gravações oficiais começaram na última sexta-feira (14). Segundo fontes internas ouvidas pelo Observatório da Televisão, Lilia chegou a gravar o episódio piloto da novela, mas optou por não seguir no projeto definitivo, abrindo espaço para o retorno de Beth Goulart à emissora carioca.

Na trama, Beth Goulart viverá a mãe de Lucas Trajano (Daniel Rangel), um herdeiro milionário que se vê no centro de uma disputa amorosa e financeira. A novela vertical também conta com Jade Picon no elenco, que volta às novelas após sua estreia em Travessia, de 2021.

Se nada mudar nos próximos dias, a previsão é que o primeiro “capítulo-pílula” da novela vertical seja disponibilizado nas redes sociais da Globo no dia 25 de novembro.

