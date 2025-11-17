Wesley Safadão revela se tem ambição de se tornar apresentador na Globo
Clique aqui e escute a matéria
Wesley Safadão, que foi confirmado como apresentador na cobertura do São João, em 2026, na Globo, confessou que, sim, não descarta investir mais na nova profissão, após assinar contrato com a emissora.
“Eu digo que não descarto ser apresentador. Eu quero ser apresentador, é uma ideia futura. Essa parceria com a Globo em 2026 é o meu principal presente para o ano que vem. Daqui a dez dias, inclusive, nós vamos fazer uma reunião para as coisas ficarem mais claras, ter um projeto mais firme sobre como será o formato, o que irá acontecer”, comentou em entrevista na coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O cantor, que recentemente passou por problemas de saúde mental, contou que a sua prioridade é com os novos projetos da emissora.
“Artisticamente falando, nós temos alguns anos de carreira, e tenho algumas coisas para realizar profissionalmente. Em 2024 e 2025, foram anos que consegui colocar as coisas no lugar: fazer shows e fazer outras coisas que gostaria de fazer, especialmente na vida pessoal”, disse.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br