Wesley Safadão revela se tem ambição de se tornar apresentador na Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/11/2025 às 17:54
Wesley Safadão, que foi confirmado como apresentador na cobertura do São João, em 2026, na Globo, confessou que, sim, não descarta investir mais na nova profissão, após assinar contrato com a emissora.

“Eu digo que não descarto ser apresentador. Eu quero ser apresentador, é uma ideia futura. Essa parceria com a Globo em 2026 é o meu principal presente para o ano que vem. Daqui a dez dias, inclusive, nós vamos fazer uma reunião para as coisas ficarem mais claras, ter um projeto mais firme sobre como será o formato, o que irá acontecer”, comentou em entrevista na coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O cantor, que recentemente passou por problemas de saúde mental, contou que a sua prioridade é com os novos projetos da emissora.

“Artisticamente falando, nós temos alguns anos de carreira, e tenho algumas coisas para realizar profissionalmente. Em 2024 e 2025, foram anos que consegui colocar as coisas no lugar: fazer shows e fazer outras coisas que gostaria de fazer, especialmente na vida pessoal”, disse.

