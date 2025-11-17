Novela sertaneja da Globo promete abordar assédio de mulheres no meio musical

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, não será leve, mesmo abordando o universo sertanejo. A trama vai abordar casos de assédio de mulheres nos bastidores da música.

Porém, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a novela promete não pesar tanto a mão na abordagem, por conta do horário e para não afugentar o público, que anda assustado com as tramas pesadas de Dona de Mim, atual trama das sete.

Basicamente, a história gira em torno da história de amor de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), que passam por muitos desencontros e ainda precisam enfrentar a maldade de Naiane Sampaio, papel de Isabelle Drummond.

A trama conta ainda com Elisa Lucinda, Letícia Spiller, Ricardo Pereira, Ramille, Stepan Nercessian, Marcos Caruso e grandes nomes atuais do sertanejo, como Ana Castela.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br