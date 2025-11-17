GNT quer transformar Luciano Huck em sua nova ‘Marília Gabriela’ em novo programa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Luciano Huck, apresentador do Domingão com Huck, pode comandar um novo programa na Globo. Porém, seria no GNT, canal fechado da emissora, e em formato de entrevistas, como a Marília Gabriela comandou no canal nos anos 2000.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o projeto ainda está bem no começo, mas é a grande aposta do GNT para 2026. Recentemente, o canal lançou o programa da esposa dele, Angélica, com o Angélica Ao Vivo, que tem viralizado bastante nas redes sociais.

Huck causou grande impacto, recentemente, ao entrevistar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 2024. A entrevista acabou virando o documentário Não Está Tudo Bem, na plataforma de streaming do Globoplay.

Por falar em Luciano Huck, em 2026, o apresentador vai resgatar um programa icônico dos anos 1990, o Você Decide. O apresentador promete mais interatividade no formato.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br