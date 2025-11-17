GNT quer transformar Luciano Huck em sua nova ‘Marília Gabriela’ em novo programa
Luciano Huck, apresentador do Domingão com Huck, pode comandar um novo programa na Globo. Porém, seria no GNT, canal fechado da emissora, e em formato de entrevistas, como a Marília Gabriela comandou no canal nos anos 2000.
Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o projeto ainda está bem no começo, mas é a grande aposta do GNT para 2026. Recentemente, o canal lançou o programa da esposa dele, Angélica, com o Angélica Ao Vivo, que tem viralizado bastante nas redes sociais.
Huck causou grande impacto, recentemente, ao entrevistar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 2024. A entrevista acabou virando o documentário Não Está Tudo Bem, na plataforma de streaming do Globoplay.
Por falar em Luciano Huck, em 2026, o apresentador vai resgatar um programa icônico dos anos 1990, o Você Decide. O apresentador promete mais interatividade no formato.
