GNT quer transformar Luciano Huck em sua nova ‘Marília Gabriela’ em novo programa

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/11/2025 às 17:39
Luciano Huck, apresentador do Domingão com Huck, pode comandar um novo programa na Globo. Porém, seria no GNT, canal fechado da emissora, e em formato de entrevistas, como a Marília Gabriela comandou no canal nos anos 2000.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, o projeto ainda está bem no começo, mas é a grande aposta do GNT para 2026. Recentemente, o canal lançou o programa da esposa dele, Angélica, com o Angélica Ao Vivo, que tem viralizado bastante nas redes sociais.

Huck causou grande impacto, recentemente, ao entrevistar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 2024. A entrevista acabou virando o documentário Não Está Tudo Bem, na plataforma de streaming do Globoplay.

Por falar em Luciano Huck, em 2026, o apresentador vai resgatar um programa icônico dos anos 1990, o Você Decide. O apresentador promete mais interatividade no formato.

