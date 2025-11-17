Globo aposta em Daniel Rangel como mocinho de novela vertical
Clique aqui e escute a matéria
Daniel Rangel, ator, é o grande protagonista da novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance, a nova aposta da emissora. Recentemente, o artista se destacou na trama Família é Tudo, de Daniel Ortiz.
“Estou super animado pra esse projeto também, que vai inaugurar um novo formato de contar histórias na Globo, atingindo novos públicos. Vamos começar os trabalhos quarta-feira. Fiquei super feliz com esse convite pra protagonizar uma novela vertical da Globo”, disse o ator em entrevista à Quem.
No elenco da trama, estão confirmados nomes como Jade Picon, Debora Ozório, Ruan Aguiar, Isacque Lopes e Vanessa Gerbelli, a eterna Fernanda de Mulheres Apaixonadas.
Basicamente, a trama conta com a história do casal Lucas (Daniel Rangel) e Paula (Debora Ozório), que são vítimas da inveja de Soraia (Jade Picon), que atrapalha a história deles.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br