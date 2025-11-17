fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo aposta em Daniel Rangel como mocinho de novela vertical

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/11/2025 às 18:11
Globo aposta em Daniel Rangel como mocinho de novela vertical
Globo aposta em Daniel Rangel como mocinho de novela vertical - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Daniel Rangel, ator, é o grande protagonista da novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance, a nova aposta da emissora. Recentemente, o artista se destacou na trama Família é Tudo, de Daniel Ortiz.

Estou super animado pra esse projeto também, que vai inaugurar um novo formato de contar histórias na Globo, atingindo novos públicos. Vamos começar os trabalhos quarta-feira. Fiquei super feliz com esse convite pra protagonizar uma novela vertical da Globo”, disse o ator em entrevista à Quem.

No elenco da trama, estão confirmados nomes como Jade Picon, Debora Ozório, Ruan Aguiar, Isacque Lopes e Vanessa Gerbelli, a eterna Fernanda de Mulheres Apaixonadas.

Basicamente, a trama conta com a história do casal Lucas (Daniel Rangel) e Paula (Debora Ozório), que são vítimas da inveja de Soraia (Jade Picon), que atrapalha a história deles.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Novo reality de Boninho na Record tem três apresentadores na disputa; saiba quem!
Boninho

Novo reality de Boninho na Record tem três apresentadores na disputa; saiba quem!
Com a lua ganhando brilho extra depois do dia 15, 6 signos vão sentir um chamado
Signo

Com a lua ganhando brilho extra depois do dia 15, 6 signos vão sentir um chamado

Compartilhe

Tags