Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/11/2025 às 8:52
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira (17), às 22h25, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme A Fera (2022).

Ficha Técnica:

A Fera (2022)

Título Original: Beast (2022)

País de Origem: Americana, Islandesa, Japonesa

Ano de Produção: 2022

Diretor: Baltasar Kormákur

Elenco: Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Iyana Halley

Classe: Ação

Sinopse:

Para viver o luto da perda de sua mulher, Nate decide retornar à África do Sul com suas filhas em uma reserva natural administrada por um amigo da família.

