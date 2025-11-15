Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Clique aqui e escute a matéria
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 17/11/2025
Sessão da Tarde
Truque de Mestre
Título Original: Now You See Me
País de Origem: Americana, francesa
Ano de Produção: 2013
Diretor: Louis Leterrier
Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo
Classe: Suspense
Sinopse
Daniel é o líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. Enquanto encanta o público com suas mágicas, o grupo rouba bancos em outro continente.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 19/11/2025
Sessão da Tarde
O Príncipe Esquecido
Título Original: The Lost Prince Aka: Le Prince Oublié
País de Origem: Belga
Ano de Produção: 2020
Diretor: Michel Hazanavicius
Elenco: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Néotis Ronzon
Classe: Aventura
Sinopse
Djibi conta à filha contos de fadas todas as noites. Anos depois, ela começa a superar o ritual e seu pai, que luta para permanecer o herói da vida dela.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 20/11/2025
Sessão da Tarde
Ó Paí, Ó 2
Título Original: Ó Paí, Ó 2
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2023
Diretor: Viviane Ferreira
Elenco: Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdinéia Soriano
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Classe: Comédia
Sinopse
Roque se prepara para lançar seu primeiro sucesso. Enquanto isso, Dona Joana enfrenta a perda dos filhos e Neuzão perde seu bar para uma galera mau-caráter.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 21/11/2025
Sessão da Tarde
George Foreman: Sua História
Título Original: Big George Foreman: The Miraculous Story Of The Once And Future Heavyweight Champion Of The World
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2023
Diretor: George Tillman Jr.
Elenco: Khris Davis, Forest Whitaker, Sonja Sohn
Classe: Drama
Sinopse
A história de George Foreman, que foi capaz de canalizar toda a raiva que sentia e transformá-la em motivação no boxe, alcançando um estrondoso sucesso.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br