Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/11/2025 às 8:10
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo


Neste domingo (16), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme A Profissional.

Ficha Técnica:

A Profissional

Título Original: The Protégé

Elenco: Michael Keaton, Maggie Q, Samuel L. Jackson, Patrick Malahide, David Rintoul e Ray Fearon.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes

Sinopse:

Treinada desde criança por um lendário assassino, Anna se torna uma das matadoras de aluguel mais habilidosas do mundo. Quando seu mentor é brutalmente assassinado, ela parte em uma missão de vingança, mergulhando em uma teia de segredos e traições que pode mudar tudo o que ela conhece.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

