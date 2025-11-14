fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/11/2025 às 8:02
Neste sábado (15), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme KIN.

Ficha Técnica:

KIN

Título: KIN

Elenco: Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz, James Franco, Carrie Coon, Dennis Quaid

Gênero: Ação

Distribuidora: Lions Gate

Sinopse:

Um ex-condenado e seu irmão mais novo são forçados a fugir de um vingativo criminoso, federais e uma série de soldados de outro mundo. A única proteção que eles possuem é uma arma misteriosa. Enquanto coisas estranhas acontecem com os irmãos, uma agente do FBI (Carrie Coon) é chamada para investigar o caso.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

