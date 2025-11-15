fechar
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/11/2025 às 8:10
Neste domingo (16), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Resistência.

Ficha Técnica:

Resistência

Título Original: The Creator

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2023

Diretor: Gareth Edwards

Elenco: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe

Classe: Ação

Sinopse:

Em um futuro de guerra entre humanos e inteligência artificial, um ex-agente das forças especiais é recrutado para matar um arquiteto de IA.

