Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/11/2025 às 8:32
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Nesta segunda-feira (17), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Truque de Mestre.

Ficha Técnica:

Truque de Mestre

Título Original: Now You See Me

País de Origem: Americana, francesa

Ano de Produção: 2013

Diretor: Louis Leterrier

Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo

Classe: Suspense

Sinopse:

Daniel é o líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. Enquanto encanta o público com suas mágicas, o grupo rouba bancos em outro continente.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

