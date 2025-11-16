fechar
Observatório da Tv | Notícia

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/11/2025 às 14:00
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (15), às 0h15, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Nós.

Ficha Técnica:

Nós

Título Original: Us

País de Origem: Chinesa, americana, japonesa

Ano de Produção: 2019

Diretor: Jordan Peele

Elenco: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss

Classe: Terror

Sinopse:

Adelaide e Gabe viajam com os filhos para uma casa de veraneio, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags