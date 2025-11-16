fechar
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/11/2025 às 13:55
Neste sábado (15), às 15 horas, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Correndo Atrás.

Ficha Técnica:

Correndo Atrás

Título Original: Correndo Atrás

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: Jeferson De

Elenco: Aílton Graça, Nicole Bahls, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Juliana Alves,Tonico Pereira, Hélio de la Peña, Antonio Pitanga

Classe: Ficção, Drama

Sinopse:

Ao encontrar-se um beco sem saída, Paulo Ventania descobre a oportunidade de se tornar um empresário de jogador de futebol.

