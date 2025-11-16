Desesperada, Globo chama Viviane Araújo para salvar Três Graças
Com audiência morna na Grande São Paulo, inclusive perdendo para a novela das sete, Dona de Mim, a Globo não perdeu tempo e chamou Viviane Araújo para o elenco de Três Graças.
Na última quinta-feira (13), em suas redes sociais, a emissora carioca anunciou a atriz na trama em um vídeo criativo. Viviane, porém, só começa a gravar suas primeiras cenas em dezembro e vai precisar conciliar as gravações com os inúmeros ensaios de Carnaval para desfilar no Salgueiro, em 2026.
“Minha ficha ainda não caiu. É uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa”, disse a atriz, que vai contracenar com o seu ex-marido, o cantor e ator Belo, o Misael na trama.
Viviane Araújo, que já participou de duas novelas de Aguinaldo Silva, Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018), não esconde sua gratidão pelo autor. “Sou amiga e fã do Aguinaldo e estava acompanhando a construção de ‘Três Graças’, mas não imaginava que o convite chegaria com a novela em andamento”, revelou.