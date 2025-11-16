Galã de Três Graças, Romulo Estrela surge sem camisa e anima web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Romulo Estrela, o Paulinho de Três Graças, apareceu sem camisa, se exercitando em um belo lugar, em um vídeo compartilhado na última sexta-feira (14), em seu perfil nas redes. Os elogios foram inevitáveis.

“O galã do momento”, “Seu eu tava triste, nem lembro mais… a graça chegou”, “Lindo”, “Além de gato, ele é exemplo”, “Rapaz, o bicho sabe que é um sabor, né?”, “Um sonho de Natal”, foram alguns comentários.

Não é a primeira vez que o galã causa frisson na web. Em outubro, ele surgiu só de toalha em uma galeria de fotos. Na ocasião, os elogios também foram intensos.“Meu macho”, “Maravilhoso é ele”, “Deus grego”, “Gostoso demais”.

No lançamento de Três Graças, Romulo Estrela definiu o seu personagem, Paulinho, que roubou o coração de Gerluce (Sophie Charlotte). “Paulinho é um policial, um cara que veio para a instituição para trabalhar, mas que também vai se relacionar com a personagem da Sophie de forma muito natural. É um desafio, mas estou sempre presente. Quero que meu filho cresça sabendo quem eu sou e acompanhando de perto minha vida”, explicou.