Roberta Russo deixa a Band e assina com o SBT News; saiba detalhes!
A jornalista e apresentadora Roberta Russo, conhecida por suas passagens pela Band e pela CNN Brasil, está de casa nova. A profissional acertou sua transferência para o novo canal de notícias do SBT, o SBT News, com previsão de estreia para o início do mês de dezembro.
A mudança de emissora acontece após a jornalista ter deixado recentemente a BandNews FM, onde atuava nos últimos dois anos e apresentava o Band News Station ao lado de Eduardo Barão, marcando seu retorno à rádio depois de uma demissão da CNN Brasil em dezembro de 2022.
Roberta Russo é formada pela Faculdade Cásper Líbero, e se tornou uma profissional com vasta experiência em coberturas ao vivo e telejornais, tanto no rádio quanto na televisão.
O novo canal de notícias do SBT, que deve ser lançado oficialmente em 15 de dezembro, está se preparando para competir diretamente com outras redes de jornalismo 24 horas, reforçando seu quadro com nomes conhecidos e respeitados no meio.
