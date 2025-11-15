fechar
Campeões de Bilheteria – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/11/2025 às 8:16
Neste domingo (16), às 14h45 , no Campeões de Bilheteria, a TV Globo exibe o filme King Richard: Criando Campeãs.

Ficha Técnica:

King Richard: Criando Campeãs

Título Original: King Richard

País de Origem: Australiana

Ano de Produção: 2024

Diretor: Reinaldo Marcus Green

Elenco: Will Smith, Aunjanue Ellis, Demi Singleton, Jon Bernthal, Saniyya Sidney

Classe: Drama

Sinopse:

Obstinado em fazer de suas filhas, Serena e Venus, futuras campeãs de tênis, Richard usa métodos próprios e nada convencionais.

