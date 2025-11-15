Observatório da Tv | Notícia
Campeões de Bilheteria – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Clique aqui e escute a matéria
Neste domingo (16), às 14h45 , no Campeões de Bilheteria, a TV Globo exibe o filme King Richard: Criando Campeãs.
Ficha Técnica:
King Richard: Criando Campeãs
Título Original: King Richard
País de Origem: Australiana
Ano de Produção: 2024
Diretor: Reinaldo Marcus Green
Elenco: Will Smith, Aunjanue Ellis, Demi Singleton, Jon Bernthal, Saniyya Sidney
Classe: Drama
Sinopse:
Obstinado em fazer de suas filhas, Serena e Venus, futuras campeãs de tênis, Richard usa métodos próprios e nada convencionais.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br