10 séries pouco conhecidas que são verdadeiros vícios secretos da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/11/2025 às 7:04
Se você já assistiu aos grandes sucessos da Netflix e quer descobrir produções que realmente prendem, a plataforma tem uma seleção de séries que passam despercebidas, mas são completamente viciantes. Entre thrillers, dramas, comédias e mistérios, esses títulos vão te surpreender e garantir horas de maratona.

1. The OA

Prairie retorna após sete anos desaparecida, com habilidades misteriosas. Entre ficção científica e drama, a série mistura suspense e emoção de forma única.

2. Mindhunter

Agentes do FBI entrevistam serial killers para entender a mente criminosa. A tensão psicológica é constante, e cada episódio prende do início ao fim.

3. Marcella

Uma detetive britânica enfrenta casos complexos enquanto lida com traumas pessoais. Mistério e drama se combinam em uma narrativa intensa e envolvente.

4. Russian Doll

Nadia revive o mesmo dia repetidamente e precisa desvendar o mistério por trás do loop temporal. Com humor ácido e reviravoltas inteligentes, é impossível parar de assistir.

5. The End of the F*ing World**

James e Alyssa embarcam em uma viagem improvável, cheia de situações inesperadas. Humor negro, romance e aventura tornam a série viciante.

6. Glitch

Moradores de uma pequena cidade retornam misteriosamente da morte, sem memória do que aconteceu. Mistério sobrenatural e drama humano se entrelaçam em uma história fascinante.

7. Kingdom

Um drama histórico com zumbis no período Joseon, na Coreia do século XVI. Combina ação, política e terror de forma impressionante.

8. Safe

Um thriller britânico onde um pediatra busca a filha desaparecida após uma tragédia familiar. Mistério e segredos de vizinhança mantêm a tensão do começo ao fim.

9. The Stranger

Segredos são revelados quando uma misteriosa mulher confronta pessoas com informações que mudam suas vidas. Suspense e mistério se combinam em uma trama envolvente.

10. Behind Her Eyes

Um triângulo amoroso se transforma em um jogo psicológico cheio de segredos e reviravoltas. Cada episódio deixa o espectador ainda mais intrigado.

