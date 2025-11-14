fechar
Observatório da Tv | Notícia

O Silêncio do Pântano: Ficção e crime se cruzam em produção disponível na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/11/2025 às 7:04
O Silêncio do Pântano: Ficção e crime se cruzam em produção disponível na Netflix
O Silêncio do Pântano: Ficção e crime se cruzam em produção disponível na Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme O Silêncio do Pântano, dirigido por Marc Vigil e estrelado por Pedro Alonso, apresenta a história de Q, um ex-jornalista que se tornou escritor de obras criminais.

A narrativa acompanha o autor enquanto ele utiliza seus livros para investigar estruturas de corrupção em Valência, revelando a relação tensa entre poder político, práticas ilegais e disputas territoriais.

Ao criar seu novo livro, Q mergulha em ambientes dominados por grupos influentes, ampliando a fronteira entre o que escreve e o que vivencia. A obra alterna momentos de investigação com cenas que expõem o funcionamento de redes criminosas e suas conexões com autoridades locais, mostrando como essas estruturas operam longe da visibilidade pública.

Com ênfase na ambiguidade entre ficção e realidade, o longa apresenta um protagonista que manipula as próprias experiências para construir sua narrativa, enquanto personagens ao seu redor tentam impedir que segredos venham à tona. O filme tem 92 minutos e dialoga com temas como moralidade, crime e os limites da escrita.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Era uma Vez em… Hollywood: O retrato de uma indústria em transformação chega à Netflix
Netflix

Era uma Vez em… Hollywood: O retrato de uma indústria em transformação chega à Netflix
Lar dos Esquecidos: O caos que transforma uma festa de casamento em luta pela sobrevivência na Netflix
Netflix

Lar dos Esquecidos: O caos que transforma uma festa de casamento em luta pela sobrevivência na Netflix

Compartilhe

Tags