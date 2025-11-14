O Silêncio do Pântano: Ficção e crime se cruzam em produção disponível na Netflix
O filme O Silêncio do Pântano, dirigido por Marc Vigil e estrelado por Pedro Alonso, apresenta a história de Q, um ex-jornalista que se tornou escritor de obras criminais.
A narrativa acompanha o autor enquanto ele utiliza seus livros para investigar estruturas de corrupção em Valência, revelando a relação tensa entre poder político, práticas ilegais e disputas territoriais.
Ao criar seu novo livro, Q mergulha em ambientes dominados por grupos influentes, ampliando a fronteira entre o que escreve e o que vivencia. A obra alterna momentos de investigação com cenas que expõem o funcionamento de redes criminosas e suas conexões com autoridades locais, mostrando como essas estruturas operam longe da visibilidade pública.
Com ênfase na ambiguidade entre ficção e realidade, o longa apresenta um protagonista que manipula as próprias experiências para construir sua narrativa, enquanto personagens ao seu redor tentam impedir que segredos venham à tona. O filme tem 92 minutos e dialoga com temas como moralidade, crime e os limites da escrita.
