Lar dos Esquecidos: O caos que transforma uma festa de casamento em luta pela sobrevivência na Netflix
O filme Lar dos Esquecidos, produção alemã dirigida por Andy Fetscher, apresenta Ella, uma mulher que retorna à sua cidade natal com os filhos para participar do casamento da irmã.
O que deveria ser um reencontro familiar se transforma em uma noite de terror quando uma tempestade atinge a região e um grupo de idosos do asilo local invade a celebração.
Esses moradores, antes negligenciados pela sociedade, passam a agir com extrema violência, revelando um sentimento coletivo de abandono e raiva acumulada. O longa mistura tensão e crítica social ao retratar o esquecimento dos mais velhos em comunidades pequenas e isoladas.
Com cerca de 100 minutos de duração, Lar dos Esquecidos coloca em evidência os conflitos entre gerações e mostra como uma simples cerimônia familiar pode se tornar palco de caos, medo e reflexão sobre a solidão na velhice.
