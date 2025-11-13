Lar dos Esquecidos: O caos que transforma uma festa de casamento em luta pela sobrevivência na Netflix

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 7:04
O filme Lar dos Esquecidos, produção alemã dirigida por Andy Fetscher, apresenta Ella, uma mulher que retorna à sua cidade natal com os filhos para participar do casamento da irmã.

O que deveria ser um reencontro familiar se transforma em uma noite de terror quando uma tempestade atinge a região e um grupo de idosos do asilo local invade a celebração.

Esses moradores, antes negligenciados pela sociedade, passam a agir com extrema violência, revelando um sentimento coletivo de abandono e raiva acumulada. O longa mistura tensão e crítica social ao retratar o esquecimento dos mais velhos em comunidades pequenas e isoladas.

Com cerca de 100 minutos de duração, Lar dos Esquecidos coloca em evidência os conflitos entre gerações e mostra como uma simples cerimônia familiar pode se tornar palco de caos, medo e reflexão sobre a solidão na velhice.

