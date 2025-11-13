fechar
Uma Garota de Muita Sorte: o sucesso da Netflix que expõe os segredos por trás do sonho americano

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 7:04
O filme Uma Garota de Muita Sorte, estrelado por Mila Kunis, acompanha Ani FaNelli, uma jornalista de Nova York que construiu uma imagem perfeita de sucesso e sofisticação. No entanto, por trás dessa fachada, há um passado traumático que ela tenta esconder a todo custo. Durante sua adolescência, Ani foi vítima de um abuso coletivo e presenciou um episódio de violência em sua escola, acontecimentos que moldaram sua vida adulta.

Quando um documentarista decide revisitar o caso, ela é obrigada a confrontar suas memórias e a narrativa que criou para sobreviver. A história, adaptada do livro de Jessica Knoll, aborda temas como trauma, reputação e resiliência feminina.

O longa alcançou grande audiência na Netflix e gerou discussões sobre a pressão social pela aparência de perfeição e as consequências psicológicas do silêncio diante de traumas.

