Tempestade Infinita: Jornada verídica e tensão nas montanhas em produção da Netflix
O filme Tempestade Infinita, lançado em 2022 e estrelado por Naomi Watts, conta a história de uma alpinista experiente que enfrenta uma jornada de sobrevivência nas montanhas cobertas de neve.
Baseado em fatos reais, o longa acompanha Pam Bales, que, durante uma escalada no Monte Washington, é surpreendida por uma nevasca devastadora.
Enquanto tenta descer em segurança, ela encontra um homem perdido e desorientado. Determinada a salvá-lo, Pam coloca sua própria vida em risco para levá-lo até um abrigo seguro. A narrativa explora a luta física e emocional contra os limites humanos em um ambiente hostil e imprevisível.
Com cerca de 97 minutos de duração, Tempestade Infinita aborda temas como empatia, resiliência e a força de vontade diante de situações extremas, destacando o poder do altruísmo em meio à adversidade.
