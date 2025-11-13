fechar
O Menino que Descobriu o Vento: Superação e ciência transformam a vida de uma aldeia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 7:04
O filme O Menino que Descobriu o Vento, disponível na Netflix, é baseado na história real de William Kamkwamba, um jovem do Maláui que enfrentou a pobreza e a fome em sua comunidade rural.

A trama acompanha a trajetória de William, interpretado por Maxwell Simba, que, com curiosidade e determinação, busca soluções para ajudar sua família e os vizinhos durante uma grave seca.

Mesmo impedido de continuar estudando por falta de recursos, o garoto passa a frequentar a biblioteca da escola e encontra nos livros de ciências a inspiração para criar uma turbina eólica feita de sucata, capaz de gerar energia e bombear água para as plantações.

Dirigido e estrelado por Chiwetel Ejiofor, o longa aborda temas como educação, esperança e inovação em meio à adversidade, destacando o poder transformador do conhecimento e da persistência.

