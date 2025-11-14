Era uma Vez em… Hollywood: O retrato de uma indústria em transformação chega à Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Era uma Vez em… Hollywood, dirigido por Quentin Tarantino e lançado em 2019, apresenta uma reconstrução ficcional da Los Angeles do final da década de 1960. A história acompanha o ator Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, que vive o declínio de sua carreira enquanto tenta se adaptar às mudanças da indústria audiovisual.

Ao seu lado está Cliff Booth, vivido por Brad Pitt, seu dublê e amigo próximo, que enfrenta desafios profissionais em um mercado cada vez mais competitivo.

A narrativa se desenvolve em meio à transição cultural de Hollywood, marcada pela ascensão de novos estilos cinematográficos e pela chegada de atores mais jovens. O cotidiano dos personagens é atravessado por acontecimentos reais da época, incluindo a presença de Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, cuja trajetória se conecta a momentos históricos conhecidos.

Com foco na reconstrução estética do período, o longa destaca cenários, figurinos e produções televisivas que compunham o ambiente do entretenimento naquela década. Ao combinar personagens fictícios e figuras históricas, o filme apresenta uma visão estruturada sobre os bastidores da indústria e os impactos das transformações culturais sobre seus profissionais.

