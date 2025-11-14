fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/11/2025 às 7:04
Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O fenômeno Xógum: A Gloriosa Saga do Japão está prestes a entrar em uma nova fase. Durante o Disney+ Originals Preview, realizado em Hong Kong na madrugada desta quinta (13), o ator Hiroyuki Sanada e os showrunners Justin Marks e Rachel Kondo revelaram detalhes importantes sobre o segundo ano, que se passa dez anos após os eventos da temporada inicial.

Marks explicou que a grande virada temporal abre espaço para renovação dentro da narrativa. Ele destacou que personagens marcantes ficaram pelo caminho, o que exigiu a chegada de novos rostos para preencher esse mundo em transformação. Para ele, essa troca reflete a própria evolução das produções televisivas atuais, que demandam mais tempo entre uma temporada e outra devido à escala e ao cuidado artístico.

Rachel Kondo destacou o impacto da primeira temporada e o engajamento do público, reforçando que essa resposta calorosa deu coragem à equipe para explorar temas mais sombrios. Segundo ela, essa base de fãs deve acompanhar com entusiasmo uma fase mais densa, marcada por disputas, alianças frágeis e escolhas difíceis.

Hiroyuki Sanada, que retorna como Yoshii Toranaga e agora assume também o cargo de produtor executivo, afirmou que o sucesso o surpreendeu tanto como ator quanto como membro da equipe criativa. Ele comentou que interpretar uma versão mais velha e pressionada de Toranaga trará desafios inéditos, mas que está ansioso para retomar o papel. Cosmo Jarvis também está confirmado de volta como John Blackthorne.

Marks adiantou que a nova temporada mergulhará no impacto dos dez anos de paz que sucederam a guerra mostrada no primeiro ano, explorando os efeitos desse período em cada personagem. Ele prometeu uma mistura de romance inesperado, batalhas grandiosas e tragédias que ampliarão o que o público viu anteriormente. Sequências de ação inéditas e uma escalada dramática mais intensa são tratadas como um dos pilares do novo ciclo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A presença de Michaela Clavell, filha de James Clavell e produtora executiva, segue essencial no projeto. Marks contou que ela participa de todas as etapas, garantindo autenticidade na construção do universo, uma parceria constante desde o início da série.

O elenco do segundo ano traz de volta nomes como Fumi Nikaidô, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Eita Okuno e Youka Kouri, além dos protagonistas já confirmados.

As gravações começam em janeiro de 2026, em Vancouver, repetindo a locação da primeira temporada. Com roteiro finalizado e uma equipe reforçada, a nova fase de Xógum promete elevar ainda mais a intensidade e a grandiosidade da saga ambientada no Japão feudal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

6 doramas chineses que chegaram ao Viki em novembro
Doramas

6 doramas chineses que chegaram ao Viki em novembro
Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que domina o ranking global
netflix

Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que domina o ranking global

Compartilhe

Tags