fechar
Séries | Notícia

Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que domina o ranking global

Com quase 6 milhões de visualizações, a série marca a primeira incursão da Netflix Brasil no universo das produções sobre máfia

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/11/2025 às 16:27
Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo
Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

O sucesso de Os Donos do Jogo está apenas começando. A Netflix confirmou oficialmente a segunda temporada da produção brasileira, que se mantém no topo do ranking mundial de séries de língua não inglesa desde sua estreia.

Com quase 6 milhões de visualizações, a série marca a primeira incursão da Netflix Brasil no universo das produções sobre máfia, explorando o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro por meio de tramas familiares, disputas de poder e muita ação.

O elenco reúne grandes nomes, como André Lamoglia, Mel Maia, Juliana Paes, Xamã e Chico Diaz, e a química entre Lamoglia e Mel Maia, que vivem o casal protagonista, tem movimentado as redes sociais.

Nesta terça-feira (11), a plataforma divulgou uma cena deletada da primeira temporada, que rapidamente viralizou. Entre os comentários, um internauta brincou: “Alguém tem notícias do beijo técnico?”

Ainda sem data confirmada para a estreia, a nova temporada de Os Donos do Jogo promete aprofundar os conflitos e revelar novos segredos dos bastidores do crime organizado carioca.

Leia também

6 séries brasileiras da Netflix para você dar uma chance agora
Produções nacionais

6 séries brasileiras da Netflix para você dar uma chance agora
Netflix anuncia terceira edição do festival 'TUDUM'
Streaming

Netflix anuncia terceira edição do festival 'TUDUM'

Compartilhe

Tags