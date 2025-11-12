Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que domina o ranking global

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com quase 6 milhões de visualizações, a série marca a primeira incursão da Netflix Brasil no universo das produções sobre máfia

O sucesso de Os Donos do Jogo está apenas começando. A Netflix confirmou oficialmente a segunda temporada da produção brasileira, que se mantém no topo do ranking mundial de séries de língua não inglesa desde sua estreia.



Com quase 6 milhões de visualizações, a série marca a primeira incursão da Netflix Brasil no universo das produções sobre máfia, explorando o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro por meio de tramas familiares, disputas de poder e muita ação.



O elenco reúne grandes nomes, como André Lamoglia, Mel Maia, Juliana Paes, Xamã e Chico Diaz, e a química entre Lamoglia e Mel Maia, que vivem o casal protagonista, tem movimentado as redes sociais.

Nesta terça-feira (11), a plataforma divulgou uma cena deletada da primeira temporada, que rapidamente viralizou. Entre os comentários, um internauta brincou: “Alguém tem notícias do beijo técnico?”



Ainda sem data confirmada para a estreia, a nova temporada de Os Donos do Jogo promete aprofundar os conflitos e revelar novos segredos dos bastidores do crime organizado carioca.