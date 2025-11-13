The Testaments, sequência de The Handmaid’s Tale, ganha primeiro trailer e revela uma nova e perigosa ordem feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A aguardada The Testaments, continuação direta de The Handmaid’s Tale e baseada no livro de Margaret Atwood, apresentou seu primeiro trailer durante o Disney+ Originals Preview realizado em Hong Kong nesta quinta (13). O material exibido revela um salto radical na realidade mostrada anteriormente, agora ambientada em uma sociedade comandada exclusivamente por mulheres.

O vídeo, que ainda não foi divulgado nas redes sociais, começa destacando a personagem vivida por Chase Infiniti, que surge em meio a uma comunidade aparentemente harmoniosa, onde a violência patriarcal teria deixado de existir. Porém, essa sensação de estabilidade dura pouco. O trailer mostra corpos de homens expostos em praça pública, em um registro brutal da nova ordem. Logo depois, uma ameaça inesperada surge para abalar esse frágil equilíbrio. As cenas revelam brigas intensas, um ônibus capotando e até um número musical, criando um contraste curioso com o clima tenso da trama. A estreia está confirmada para 2026.

A obra adapta Os Testamentos, publicado em 2019, que se passa 15 anos após os eventos de O Conto da Aia. No livro, Atwood narra o enfraquecimento gradual da República de Gilead, mostrando como as vidas de três mulheres de origens e convicções distintas se conectam em um momento decisivo da história. As jovens representam lados opostos da fronteira entre Gilead e o Canadá, enquanto a terceira narradora, uma figura poderosa dentro do regime, agrega camadas de revelação e perigo ao enredo.

O elenco contará com o retorno de Ann Dowd no papel de Tia Lydia. Também entram para o projeto Rowan Blanchard como Shunammite, Mattea Conforti como Becka, Lucy Halliday como Daisy e Chase Infiniti, que assume o protagonismo do spin-off.

Com uma nova configuração social, conflitos inéditos e personagens promissores, The Testaments promete expandir o universo distópico criado por Atwood e reacender o impacto cultural gerado por sua história original. A produção chega ao público em 2026.