Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 8:58
Nesta sexta-feira (14), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Estrelas Além Do Tempo.

Ficha Técnica:

Estrelas Além Do Tempo

Título Original: Hidden Figures

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2016

Diretor: Theodore Melfi

Elenco: Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner, Maharsala Ali

Classe: Biografia, Drama

Sinopse:

No auge da corrida espacial, as matemáticas Katherine, Dorothy e Mary se mostram essenciais para a NASA, mas precisam lutar contra o racismo e o sexismo.

