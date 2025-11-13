Domingo Legal dispara e ameaça a liderança da Globo pelo Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O SBT está vivendo um momento de glória nos domingos! O Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, não é mais apenas um vice-líder isolado, mas sim uma pedra no sapato da Globo, conquistando picos de audiência e tomando a liderança em diversas capitais e regiões do país.

A atração, no ar há 32 anos, registrou um aumentou notável nos índices do Painel Nacional de Televisão (PNT), o que impacta diretamente na principal concorrente, a TV Globo.

Os dados de audiência mais recentes confirmam o excelente momento do dominical do SBT: atração impactou mais de 36,3 milhões de pessoas em outubro, mostrando sua força de alcance. Além disso, o Domingo Legal tem se destacado ao conquistar o primeiro lugar em importantes capitais além de São Paulo, como Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Vitória.

Em outubro, por exemplo, o programa marcou 5,1 pontos de média no PNT contra 3,7 da Record, consolidando a vice-liderança e mantendo o foco na briga pela ponta.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br