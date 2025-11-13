Band perde a paciência com afiliada no Maranhão e toma atitude drástica
Clique aqui e escute a matéria
A Band não esconde sua insatisfação com a TV Mearim, que continua exibindo o seu sinal no estado do Maranhão, mesmo o contrato tendo terminado em 2019.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora do Morumbi já levou o caso para a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), mas não obteve sucesso algum. Sem saída, a emissora precisou levar o caso à Justiça de São Paulo.
Atualmente, quem está cuidando do caso é o juiz Fábio Henrique Prado de Toledo, que pertence à 3ª Vara Empresarial do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ele acatou os pedidos da emissora paulista e concedeu liminar contra a TV Mearim. A afiliada tem 72 horas para parar de retransmitir o sinal da Band.
“Há perigo de dano, consistente no protraimento do suposto uso indevido da marca”, explicou Toledo. Caso a TV Mearim não cumpra o pedido, vai precisar pagar uma multa diária de R$ 2 mil.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br