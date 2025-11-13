Após começo tenebroso, Lucas Guimarães renova contrato com SBT
Lucas Guimarães, apresentador, renovou o contrato com o SBT. O ex de Carlinhos Maia vai permanecer na emissora de Silvio Santos até o fim de 2026, da mesma forma que Virginia. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
“É uma felicidade imensa ver o Eita, Lucas! seguir com força total. Esse programa tem propósito, tem coração. É sobre servir, ajudar e inspirar pessoas. O maior protagonista é o povo. Viemos para fazer história e, com fé em Deus, vamos ter um 2026 de sucesso, com muita dedicação e trabalho“, vibrou.
Em recente entrevista ao Programa Flávio Ricco, na LeoDias TV, Lucas Guimarães confessou que começou muito “afoito” e “deslumbrado” no Eita, Lucas!
“Antes eu gritava, agora sei que para mostrar que estou feliz na TV não preciso gritar, basta sorrir. A TV é muito cristalina com as emoções. E agora estou mais magro, mais gostoso, perdi dez quilos… Porque o público gosta de ver gente bonita, senão desliga a TV. Eu tenho mais timing, brinco mais com as câmeras, me posiciono melhor”, desabafou.
