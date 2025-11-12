fechar
Os Donos do Jogo domina a Netflix e garante 2ª temporada após sucesso global

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 19:29
A série brasileira Os Donos do Jogo alcançou o topo do ranking global da Netflix entre as produções em língua não inglesa. Desde a estreia em 29 de outubro, o título segue firme na primeira posição entre as séries mais vistas no Brasil e já acumula 5,9 milhões de visualizações no mundo.

O sucesso foi tamanho que a Netflix confirmou oficialmente a segunda temporada. “Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada! A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo”, celebrou André Lamoglia, que vive um dos protagonistas. Animado com o futuro da trama, o ator completou: “Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios!”.

Produzida pela Paranoïd, a série marca a entrada da Netflix Brasil no universo das histórias de máfia, com um estilo marcado por um “carioquês” autêntico. A criação é de Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, com direção assinada por Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.

O elenco reúne grandes nomes da teledramaturgia, como Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã, além de Adriano Garib, Bruno Mazzeo, Dandara Mariana, Henrique Barreira, Igor Fernandez, Pedro Lamin, Ruan Aguiar, Stepan Nercessian e Tuca Andrada.

A trama acompanha a intensa disputa entre quatro famílias pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro, combinando ação, drama e poder em uma narrativa envolvente.

Os Donos do Jogo já está disponível na Netflix.

