fechar
Filmes | Notícia

'Luther' ganha novo filme na Netflix com Idris Elba e Ruth Wilson de volta aos papéis icônicos

A produção dá continuidade ao universo criado por Neil Cross e promete mergulhar mais uma vez nas tramas sombrias e psicológicas

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/11/2025 às 16:48
"Luther" ganha novo filme na Netflix com Idris Elba e Ruth Wilson de volta aos papéis icônicos
"Luther" ganha novo filme na Netflix com Idris Elba e Ruth Wilson de volta aos papéis icônicos - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix confirmou a produção de um novo filme de “Luther”, trazendo Idris Elba novamente no papel do detetive John Luther e marcando o retorno de Ruth Wilson como a enigmática Alice Morgan.

A produção dá continuidade ao universo criado por Neil Cross, responsável pela série original da BBC, e promete mergulhar mais uma vez nas tramas sombrias e psicológicas que consagraram o personagem.

De acordo com o Hollywood Reporter, o novo longa será dirigido por Jamie Payne, veterano da franquia que também comandou Luther: O Cair da Noite (2023).

O roteiro assinado por Cross mostra Londres tomada por uma nova sequência de assassinatos brutais, que força Luther — afastado das investigações — a retornar secretamente à ativa. Desta vez, o detetive enfrentará não apenas criminosos, mas também inimigos dispostos a eliminá-lo.

“Neil criou mais uma história sombria e brilhante que nos traz de volta para esse universo”, declarou Payne.

“É uma alegria estar novamente nas ruas de Lutherland com o talento supremo de Idris Elba e Dermot Crowley, e estou empolgado por reencontrar a brilhante e perigosa Alice Morgan, interpretada pela extraordinária Ruth Wilson.”

O elenco também inclui Dermot Crowley, que reprisa o papel do superintendente Schenk, antigo rival e eventual aliado de Luther.

Exibida originalmente em 2010 pela BBC, Luther conquistou público e crítica com seu clima sombrio e a complexa relação entre Luther e Alice — um elo de fascínio, repulsa e cumplicidade que marcou a TV britânica.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando
A Hora do Mal

Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando

Compartilhe

Tags