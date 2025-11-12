fechar
Luciano Huck ressuscita Você Decide e promete mais interação no Domingão

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 12:16
Luciano Huck, apresentador, resolveu resgatar o icônico programa Você Decide, sucesso nos anos 1990, na nova temporada do Domingão, em 2026. Agora, em formato de um quadro, a atração promete muito mais interatividade.

O programa, que contou com apresentações de Antonio Fagundes, Tony Ramos e até do jornalista Celso Freitas, sempre abordava um tema polêmico da época e solicitava aos telespectadores escolherem o final mais adequado para a situação abordada. Agora, o público vai poder interferir durante o desenrolar da história também, não somente em seu desfecho.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, um dos motivos para o Domingão resgatar o Você Decide se deve ao fato de que o programa dominical terá mais edições ao vivo em 2026. Por causa da Copa do Mundo e também devido às eleições no segundo semestre.

Além disso, Luciano Huck vai investir no quadro inglês Silence is Golden, o qual é um grande sucesso na Inglaterra. O objetivo é fazer o convidado não conter o riso com as interações de humoristas no palco.

