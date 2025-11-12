Além de Tremembé, confira outras 3 produções nacionais sobre crimes reais para assitir no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O sucesso de Tremembé colocou as produções nacionais de true crime em destaque no Prime Video. A série, inspirada em casos e personagens reais do presídio que ficou conhecido como “a prisão dos famosos”, despertou o interesse do público por histórias que exploram o lado mais sombrio da sociedade brasileira. Para quem quer continuar mergulhando nesse universo, a plataforma reúne outras produções nacionais que investigam crimes reais sob diferentes perspectivas.

Confira três títulos imperdíveis:

1. Investigação Criminal

Clássico do true crime brasileiro, a série documental Investigação Criminal revela os bastidores de alguns dos casos mais chocantes do país. Por meio de depoimentos de delegados, peritos e familiares das vítimas, a produção reconstrói crimes que marcaram época, entre eles, os de Suzane von Richthofen e Isabella Nardoni. Cada episódio mostra, passo a passo, como a polícia chegou aos culpados e quais provas foram decisivas para desvendar os mistérios.

2. Maníaco do Parque

Baseado em fatos reais, o filme Maníaco do Parque narra os crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira, serial killer que aterrorizou São Paulo na década de 1990. A produção recria os eventos que chocaram o país, abordando não apenas as investigações, mas também o impacto psicológico e social causado pelos assassinatos. É uma obra intensa, que convida à reflexão sobre a mente criminosa e as falhas no sistema que permitiram que o caso acontecesse.

2. A Mulher da Casa Abandonada

Inspirada no podcast homônimo de Chico Felitti, a série documental A Mulher da Casa Abandonada acompanha a história de uma mulher que vive em uma mansão decadente em São Paulo e carrega um passado obscuro ligado a crimes cometidos nos Estados Unidos. A produção mistura mistério, jornalismo investigativo e crítica social, revelando camadas profundas sobre identidade, impunidade e privilégio.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br