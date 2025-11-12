Além de Tremembé, confira outras 3 produções nacionais sobre crimes reais para assitir no Prime Video
O sucesso de Tremembé colocou as produções nacionais de true crime em destaque no Prime Video. A série, inspirada em casos e personagens reais do presídio que ficou conhecido como “a prisão dos famosos”, despertou o interesse do público por histórias que exploram o lado mais sombrio da sociedade brasileira. Para quem quer continuar mergulhando nesse universo, a plataforma reúne outras produções nacionais que investigam crimes reais sob diferentes perspectivas.
Confira três títulos imperdíveis:
1. Investigação Criminal
Clássico do true crime brasileiro, a série documental Investigação Criminal revela os bastidores de alguns dos casos mais chocantes do país. Por meio de depoimentos de delegados, peritos e familiares das vítimas, a produção reconstrói crimes que marcaram época, entre eles, os de Suzane von Richthofen e Isabella Nardoni. Cada episódio mostra, passo a passo, como a polícia chegou aos culpados e quais provas foram decisivas para desvendar os mistérios.
2. Maníaco do Parque
Baseado em fatos reais, o filme Maníaco do Parque narra os crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira, serial killer que aterrorizou São Paulo na década de 1990. A produção recria os eventos que chocaram o país, abordando não apenas as investigações, mas também o impacto psicológico e social causado pelos assassinatos. É uma obra intensa, que convida à reflexão sobre a mente criminosa e as falhas no sistema que permitiram que o caso acontecesse.
2. A Mulher da Casa Abandonada
Inspirada no podcast homônimo de Chico Felitti, a série documental A Mulher da Casa Abandonada acompanha a história de uma mulher que vive em uma mansão decadente em São Paulo e carrega um passado obscuro ligado a crimes cometidos nos Estados Unidos. A produção mistura mistério, jornalismo investigativo e crítica social, revelando camadas profundas sobre identidade, impunidade e privilégio.
