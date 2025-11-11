fechar
12 Horas para o Fim do Mundo: Luta por sobrevivência em meio a um desastre global

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/11/2025 às 19:29
O filme 12 Horas para o Fim do Mundo (2022), dirigido por Dmitriy Kiselev, acompanha a história de um engenheiro que trabalha em uma estação espacial e enfrenta o colapso da Terra após uma chuva de meteoros devastar o planeta. Enquanto tenta compreender a dimensão do desastre, ele descobre que sua filha de 15 anos está em perigo e usa câmeras via satélite e sistemas de comunicação para tentar salvá-la.

A produção russa, estrelada por Anatoliy Belyy e Veronika Ustimova, combina drama humano e tensão em meio a um cenário de destruição. Com cerca de 110 minutos de duração, o longa retrata os esforços de um pai para proteger a família diante do colapso da civilização.

Disponível no Prime Video, o filme destaca a resistência e a esperança humanas diante de um evento catastrófico que ameaça o futuro do planeta.

