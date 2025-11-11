Colunista massacra série Tremembé com Marina Ruy Barbosa: ‘Sensacionalismo’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para a série Tremembé, atual sucesso do Prime Video. Para a jornalista, a obra peca por “sensacionalismo”.

“Nota zero para o tom sarcástico em Tremembé, enfatizado pela trilha sonora. Ao debochar das futricas na prisão e da exploração midiática, a própria série cai no sensacionalismo”, detonou.

Nos comentários, porém, muitos internautas não concordaram com a opinião da jornalista. “Eu acho que a série conseguiu resgatar o que a Globo fazia muito bem com as novelas e se perdeu nos últimos anos. A importância das trilhas sonoras para ajudar a contar a história com leveza e eficaz auxílio dramatúrgico”, pontuou um perfil. “Não vi nenhum tom sarcástico na série enfatizado pela trilha sonora”, rebateu outro perfil.

Por falar em Tremembé, Mariana Ruy Barbosa confessou que interpretar Suzane von Richtofen foi algo bastante complexo. “A oportunidade de atuar em um gênero diferente e explorar uma personagem complexa, cheia de camadas, que me interessaria mesmo que não fosse baseada em uma pessoa real. O perfil também estava fora daquilo que as pessoas me enxergam e estou aberta a despertar esse interesse no público. Busco personagens que exijam uma entrega profunda e disponibilidade para me remodelar”, disse.