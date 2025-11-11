Ronaldo Fenômeno pede emprego e é contratado ao vivo no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos momentos mais inusitados e divertidos do Teleton 2025 no último fim de semana viralizou nas redes sociais: o ex-jogador e bicampeão mundial Ronaldo Fenômeno “pediu emprego” no SBT e foi prontamente contratado pela presidente da emissora, Daniela Beyruti, ao vivo no palco.

O episódio aconteceu durante a maratona beneficente, enquanto Ronaldo dividia o palco com seu amigo de longa data, o narrador Galvão Bueno, Patrícia Abravanel e Celso Portiolli.

O Fenômeno estava no palco após uma participação especial em uma edição do “Gol Show” ao lado de Galvão e do também jogador Alexandre Pato, marido de Rebeca Abravanel. Foi justamente após a doação de R$ 1 milhão feita por Pato para a AACD que Ronaldo soltou a “indireta”: “Depois dessa doação do Pato, eu estou sem emprego e queria comentar no SBT,” brincou Ronaldo, em tom descontraído.

“Agora chegou onde eu queria! Vai ser a primeira vez na história que alguém vai receber uma proposta ao vivo!”, disse Galvão Bueno. Daniela Beyruti prontamente atendeu o pedido de Ronaldo e contratou o ex-jogador ao vivo. “Ronaldo! Está contratado! Bem-vindo ao SBT!“, disse ela.

