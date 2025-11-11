A Paris Errada: Romance e reviravoltas em reality show inusitado da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme A Paris Errada (2025), dirigido por Janeen Damian, acompanha Dawn, uma jovem artista do Texas que acredita estar participando de um reality show ambientado em Paris, na França.

Ao chegar ao destino, ela descobre que o programa, na verdade, acontece em Paris, Texas, e decide sabotar sua própria participação para ser eliminada.

No entanto, seus planos mudam ao conhecer Trey, o galã do programa, que desperta nela sentimentos inesperados e a faz repensar suas escolhas. A produção combina comédia e romance ao explorar o contraste entre o sonho de uma vida glamourosa e a descoberta de valores mais simples.

O elenco conta com Miranda Cosgrove, Pierson Fodé, Frances Fisher e Madison Pettis. Disponível na Netflix, o longa estreou em setembro de 2025 e apresenta uma narrativa leve sobre amor, autodescoberta e as surpresas do destino.

