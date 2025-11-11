Ator de Stranger Things vem ao Brasil para evento gratuito da Netflix; saiba quando e onde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix prepara uma grande celebração para os fãs de Stranger Things no Brasil. Chamada de Parada Estranha, a experiência gratuita acontecerá em 23 de novembro, a partir das 15h30, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre os portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O destaque do evento será a presença de Jamie Campbell Bower, intérprete do vilão Vecna, que conquistou o público na quarta temporada da série.

O desfile será dividido em quatro atos, cada um representando uma das temporadas da produção que marcou uma geração. As alas temáticas prometem revisitar os momentos mais icônicos de Hawkins, com ambientações inspiradas em cenários como o Mundo Invertido, a casa dos Byers e o laboratório secreto. A iniciativa faz parte da campanha de despedida da série, que chega ao fim após quase uma década de sucesso.

A quinta e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes: o Volume 1 chega em 26 de novembro com quatro episódios; o Volume 2, no Natal, com três; e o episódio final estreia em 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Todos os lançamentos ocorrerão às 22h (horário de Brasília).

Criada pelos irmãos Duffer, a série acompanha um grupo de adolescentes nos anos 1980 que enfrenta forças sobrenaturais na cidade fictícia de Hawkins, nos Estados Unidos. O elenco reúne Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour e Maya Hawke, entre outros nomes.

Em suas redes sociais, a Netflix convidou o público para a celebração com uma mensagem nostálgica:

“Uma última aventura. Vamos nos despedir de Stranger Things juntos. Dia 23 de novembro, em São Paulo.”