Um Sonho Possível chega ao Prime Video e retrata a trajetória de Michael Oher

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 20:19
Disponível no Prime Video, Um Sonho Possível (2009) é dirigido por John Lee Hancock e inspirado na história real de Michael Oher, jogador de futebol americano que superou uma infância difícil para alcançar o sucesso esportivo.

O enredo acompanha Michael, um jovem em situação de vulnerabilidade social que é acolhido pela família Tuohy, liderada por Leigh Anne Tuohy, interpretada por Sandra Bullock. Com o apoio da nova família, ele descobre seu talento no esporte e passa a lutar por uma vaga em uma universidade.

Com cerca de duas horas de duração, o longa aborda temas como empatia, educação e oportunidades, mostrando como o apoio e o afeto podem transformar destinos. A produção recebeu aclamação internacional e rendeu a Sandra Bullock o Oscar de Melhor Atriz, consolidando o filme como uma das histórias mais marcantes do cinema contemporâneo.

