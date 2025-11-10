Um Sonho Possível chega ao Prime Video e retrata a trajetória de Michael Oher
Disponível no Prime Video, Um Sonho Possível (2009) é dirigido por John Lee Hancock e inspirado na história real de Michael Oher, jogador de futebol americano que superou uma infância difícil para alcançar o sucesso esportivo.
O enredo acompanha Michael, um jovem em situação de vulnerabilidade social que é acolhido pela família Tuohy, liderada por Leigh Anne Tuohy, interpretada por Sandra Bullock. Com o apoio da nova família, ele descobre seu talento no esporte e passa a lutar por uma vaga em uma universidade.
Com cerca de duas horas de duração, o longa aborda temas como empatia, educação e oportunidades, mostrando como o apoio e o afeto podem transformar destinos. A produção recebeu aclamação internacional e rendeu a Sandra Bullock o Oscar de Melhor Atriz, consolidando o filme como uma das histórias mais marcantes do cinema contemporâneo.
