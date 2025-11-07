Marina Ruy Barbosa explica se teve contato com Suzane Von Richthofen antes de interpretar personagem em Tremembé

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz revela que não buscou encontro com a verdadeira Suzane e destaca sucesso da série da Prime Vídeo que retrata o dia a dia da prisão

Em meio ao sucesso da série Tremembé, da Prime Vídeo, Marina Ruy Barbosa foi questionada sobre um possível contato com Suzane Von Richthofen antes de interpretá-la na trama.

A atriz, que recebeu elogios por sua atuação, esclareceu a dúvida em entrevista ao portal LeoDias.

"Nunca tive nenhum contato com ela e essa vontade também nunca nem fez parte do meu processo criativo. Eu acho que são coisas que caminham separadamente, apesar de serem tão juntas", afirmou Marina.

Ela complementou que utilizou livros e material disponível online para desenvolver a personagem com sua própria interpretação e a contribuição da equipe de produção.

Marina também comentou sobre a repercussão da série. “Tremembé é um projeto em que eu acredito muito. Estou muito feliz. A gente acreditava na série, mas não imaginava que se tornaria um fenômeno mundial, top 1 em vários países. É emocionante ver um trabalho sendo reconhecido dessa forma”, disse a atriz.

A artista destacou ainda a dimensão do projeto e o empenho da equipe. “É um projeto totalmente brasileiro que envolveu mais de 1.700 pessoas do audiovisual. Temos que nos orgulhar, seja qual for o gênero. Foi feito por uma equipe brasileira empenhada em fazer acontecer, e isso me deixa muito feliz”, concluiu.

