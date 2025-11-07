fechar
Celebridades |

Marina Ruy Barbosa explica se teve contato com Suzane Von Richthofen antes de interpretar personagem em Tremembé

Atriz revela que não buscou encontro com a verdadeira Suzane e destaca sucesso da série da Prime Vídeo que retrata o dia a dia da prisão

Por Bianca Tavares Publicado em 07/11/2025 às 12:12 | Atualizado em 07/11/2025 às 12:38
Imagem da série "Tremembé"
Imagem da série "Tremembé" - Divulgação/Prime Video

Clique aqui e escute a matéria

Em meio ao sucesso da série Tremembé, da Prime Vídeo, Marina Ruy Barbosa foi questionada sobre um possível contato com Suzane Von Richthofen antes de interpretá-la na trama.

A atriz, que recebeu elogios por sua atuação, esclareceu a dúvida em entrevista ao portal LeoDias.

"Nunca tive nenhum contato com ela e essa vontade também nunca nem fez parte do meu processo criativo. Eu acho que são coisas que caminham separadamente, apesar de serem tão juntas", afirmou Marina.

Leia Também

Ela complementou que utilizou livros e material disponível online para desenvolver a personagem com sua própria interpretação e a contribuição da equipe de produção.

Marina também comentou sobre a repercussão da série. “Tremembé é um projeto em que eu acredito muito. Estou muito feliz. A gente acreditava na série, mas não imaginava que se tornaria um fenômeno mundial, top 1 em vários países. É emocionante ver um trabalho sendo reconhecido dessa forma”, disse a atriz.

A artista destacou ainda a dimensão do projeto e o empenho da equipe. “É um projeto totalmente brasileiro que envolveu mais de 1.700 pessoas do audiovisual. Temos que nos orgulhar, seja qual for o gênero. Foi feito por uma equipe brasileira empenhada em fazer acontecer, e isso me deixa muito feliz”, concluiu.

Leia também

Bruna Biancardi estreia série de culinária com Ana Castela após polêmica com Virginia
Celebridades

Bruna Biancardi estreia série de culinária com Ana Castela após polêmica com Virginia
Marina Ruy Barbosa revela se teve contato com Suzane von Richthofen para série Tremembé
Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa revela se teve contato com Suzane von Richthofen para série Tremembé

Compartilhe

Tags